Zürich - Am Devisenmarkt hat am Dienstagmorgen tendenziell der Dollar etwas zugelegt. Die Absage von US-Präsident Donald Trump eines offenbar geplanten Angriffs auf den Iran zu Gunsten einer möglichen diplomatischen Lösung sorgte für eine gewisse Hoffnung auf Deeskalation. Ob es aber wirklich zu einer Lösung des Konflikts kommt oder ob es nur eine kurze Verschnaufpause ist, bleibe abzuwarten, heisst es am Markt. Zwar entspannten sich auch die Ölpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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