Brugg AG - Applaus in Brugg AG: Der Sonnenwind-Satellit «Smile» ist heil im Weltraum angekommen. Eine Vega-C-Rakete brachte ihn in eine Höhe von über 700 Kilometern über der Erde. Rund eine Stunde nach dem Start löste sich der Satellit von der Rakete und faltete seine Solarpaneele aus. Damit gilt der Start als Erfolg. «Wir haben einen neuen Satelliten», sagte Säm Krucker von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg AG zur Reporterin der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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