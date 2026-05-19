EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Expansion

Stabilus SE investiert in regionale Produktions- und Vertriebsinfrastruktur in USA, China, Mexiko und Deutschland und stärkt globale Wachstumsplattform



19.05.2026 / 08:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS Stabilus SE investiert in regionale Produktions- und Vertriebsinfrastruktur in USA, China, Mexiko und Deutschland und stärkt globale Wachstumsplattform Mit Standorten in 19 Ländern produziert und liefert Stabilus direkt vor Ort und gewährleistet kurze Lieferwege, Versorgungssicherheit und verringert Abhängigkeit von globalen Lieferketten USA: Neues Distributionszentrum in Charlotte und Lieferverträge im Wert von 3 Mio. USD sichern Premiumpräsenz an rund 20.000 Verkaufsstellen der Top-3-Retailer für Autoteile China: Neuer Produktionsstandort in Suzhou vereint Stabilus-Expertenmarken für die Automatisierung unter einem Dach und legt Grundstein für weitere Expansion in der Region Mexiko: Lageraufbau bei Stabilus Mexiko nutzt Nearshoring-Trend und erhöht Resilienz gegenüber Zoll- und Lieferkettenrisiken Deutschland: ACE stärkt europäische Fertigung und verlagert Produktion von Industrie- und Kleinstoßdämpfern an die Stabilus-Standorte Koblenz und Aichwald Koblenz, 19. Mai 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, vertieft ihre Lokalisierungsstrategie "In der Region - für die Region" mit gezielten Investitionen in regionale Produktions- und Vertriebsinfrastruktur. Mit Präsenz in 19 Ländern und eigenen Werken in neun Ländern produziert und liefert Stabilus in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Welt direkt vor Ort. Kurze Lieferwege, höhere Verfügbarkeit und eine deutlich verringerte Abhängigkeit von globalen Lieferketten sind dabei ein strategischer Wettbewerbsvorteil, den Stabilus in China, den USA, Mexiko und Deutschland nun weiter konsequent ausbaut. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Wir produzieren und liefern dort, wo unsere Kunden sind - dies ist nicht nur eine Logistikentscheidung, sondern auch eine strategische. Geopolitische Spannungen und veränderte Zolllandschaften zeigen, dass Unternehmen mit dezentralen, regionalen Strukturen klar im Vorteil sind. Unsere Investitionen in Suzhou, Charlotte und Mexiko sind der nächste konsequente Schritt auf diesem Weg - und sie unterstützen klar unsere mittelfristigen Wachstumsambitionen." USA: Neues Distributionszentrum Charlotte und Premiumpräsenz im Retail-Aftermarket Im US-amerikanischen Markt verdichtet Stabilus seine regionale Infrastruktur mit dem Ausbau eines eigenen Distributionszentrums in Charlotte, North Carolina. Das Lager schafft die logistische Grundlage für eine flächendeckende, zuverlässige Belieferung des US-Marktes - mit kurzen Durchlaufzeiten und hoher Verfügbarkeit. Das Investitionsvolumen beträgt rund 0,4 Mio. USD, gemeinsam mit dem parallelen Lageraufbau in Mexiko. Unmittelbar mit dieser Infrastrukturentscheidung verbunden ist ein jüngst abgeschlossener Vertrag im Volumen von rund 3 Mio. USD, mit dem Stabilus sich als Premiumlieferant bei den drei größten Autoteile-Händlern des US-Marktes etabliert und dadurch an rund 20.000 Verkaufsstellen flächendeckend gelistet ist. Wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei das integrierte Produktpaket aus Gasfedern, Powerise-Antrieben und Federbeinen für wesentliche Fahrzeuganwendungen. Insbesondere die Einführung der Powerise-Lösungen in den Ersatzteilmarkt hat den Produktmix aufgewertet, neue Kundengruppen erschlossen und den durchschnittlichen Stückpreis in dem Segment nachhaltig verbessert. Die positive Wachstumsdynamik im US-Retail-Autoparts-Markt bestätigt die Strategie: Über vier Jahre hat Stabilus den Umsatz in diesem Segment um etwa 50 Prozent auf rund 18 Mio. USD gesteigert. Mit Blick auf die weitere Entwicklung bietet das wachsende Segment der Utility Task Vehicles (UTV) die nächste natürliche Wachstumsoption. Stabilus ist technologisch und vertrieblich positioniert, elektromechanische Antriebe auch in diesem Segment im Aftermarket anzubieten. Jürgen Roland, Leiter der Business Unit Industrial Components bei Stabilus, sagte: "Im US-Aftermarket sehen wir, was möglich ist, wenn Technologie, regionale Verfügbarkeit und das richtige Produktportfolio zusammenkommen. Powerise hat uns Türen geöffnet, die über das klassische Gasfedern-Geschäft weit hinausgehen. Mit Charlotte als regionaler Logistikbasis können wir diesen positiven Trend fortsetzen - und mit dem UTV-Segment sehen wir eine spannende weitere Wachstumsmöglichkeit." China: Neuer Produktionsstandort in Suzhou bündelt Kompetenz für den APAC-Markt Mit dem neuen Standort in Suzhou setzt Stabilus einen weiteren bedeutenden Meilenstein für die Region Asien-Pazifik (APAC). Erstmals werden die Expertenmarken für Automation, zu denen vor allem die Marken Stabilus, ACE und Destaco gehören, unter einem Dach vereint: Produktion, Entwicklung und Service entstehen so an einem einzigen Standort, abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen des chinesischen und asiatischen Marktes. Im Rahmen der ersten Ausbaustufe wurden überwiegend bestehende Montagelinien verlagert sowie Umbau- und Neuinstallationsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 0,5 Mio. € umgesetzt. Seit Anfang 2026 laufen in Suzhou die ersten Produkte von ACE vom Band und seit April von Destaco - ein klares Signal für Kunden in der Region, dass Stabilus langfristig und lokal präsent ist. Der Standort ermöglicht es Stabilus, deutlich schneller auf Kundenbedarfe zu reagieren, zuverlässige Lieferzeiten zu gewährleisten und Support direkt auf die Anforderungen der chinesischen Industrie zuzuschneiden - in lokaler Sprache, nach lokalen Normen und mit den für den chinesischen Markt besonders wichtigen kurzen Reaktionszeiten. Damit stellt Stabilus unter Beweis, dass globale Produktions- und Qualitätsstandards und lokale Nähe Hand in Hand gehen. Mexiko: Lagerausbau erschließt Nearshoring-Potenzial In Mexiko baut Stabilus seine regionale Präsenz mit dem Aufbau neuer Lagerkapazitäten ebenfalls weiter aus. Die Maßnahme folgt der Logik des anhaltenden Nearshoring-Trends unter dem USMCA-Abkommen: Immer mehr Unternehmen verlagern Fertigungskapazitäten nach Nordamerika, und Stabilus stärkt damit seine Position als zuverlässiger Lieferant für diesen wachsenden Fertigungsverbund. Lokale Bevorratung verkürzt Lieferwege, senkt Transportrisiken und ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Marktveränderungen in der Region. Bedient werden aus dem Lager insbesondere Kunden im Bereich Industrial Automation. Lokaler Service, Fakturierung in Peso und Lagerhaltung sind hier zentrale Treiber für den Marktzugang. Deutschland: ACE stärkt europäische Fertigung Auch in Europa baut Stabilus die lokale Fertigung konsequent aus. Die zur Stabilus Gruppe gehörende ACE-Stoßdämpfer hat als ersten Schritt die ACE-Magnum-Baureihe ins Stammwerk Koblenz verlagert und stärkt nun die Präsenz durch weitere Verlagerungen. Ihre Sicherheits- und Kleinstoßdämpfer für den europäischen Markt, die bislang in Farmington Hills, Michigan, USA, gefertigt wurden, entstehen künftig im Aichwalder Werk des Schwesterunternehmens Hahn Gasfedern. Die bislang in den USA produzierten Volumina rücken so näher an die europäischen Kunden - 2025 stammten mehr als 50 Prozent der über 8.000 ACE-Kunden aus Deutschland, der Exportanteil ins europäische Ausland bewegt sich seit Jahren auf hohem Niveau. Dr. Peter Kremer, Geschäftsführer von ACE, sagte: "Wir stärken damit unsere Produktion in Europa weiter und erhöhen die Wertschöpfung, während wir unsere Kunden, Mitarbeitenden und das Unternehmen unabhängiger von globalen Lieferketten machen. Pandemie und Energiekrise haben uns gezeigt, dass regionale Fertigung Engpässe vermeidet. Die Verlagerung nach Koblenz und Aichwald wird uns in den kommenden Jahren helfen, die richtigen Komponenten für jede Applikation in jeder gewünschten Stückzahl unseren europäischen Kunden zeitnah bereitzustellen." Gemeinsam bilden die Investitionen Koblenz, Aichwald, Suzhou, Charlotte und Mexiko das nächste Kapitel in der konsequenten Lokalisierungsstrategie von Stabilus. Sie stärken die operative Resilienz des Konzerns gegenüber geopolitischen und lieferkettenbezogenen Risiken - und schaffen gleichzeitig eine Wachstumsplattform, um den Industrieanteil am Konzernumsatz bis 2030 auf rund 50 Prozent am Gruppenumsatz zu steigern. Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



19.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News