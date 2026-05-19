Die Aktie von Intel hat sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Seit dem Tief Ende März konnte das Papier bis zu ihrem Hoch Mitte Mai 227 Prozent zulegen. Zuletzt ist das Papier in eine Konsolidierung übergegangen. Intel-Chef Lip-Bu Tan gibt sich derweil weiter zuversichtlich und sieht den Konzern auf Kurs.• Intel-Aktie mit starker Rally: Seit dem Tief Ende März legte das Papier bis Mitte Mai um 227 Prozent zu. • CEO Lip-Bu Tan sieht Intel weiter auf Kurs, besonders die Foundry-Sparte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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