Die Commerzbank hält knapp 27 Prozent aller Commerzbank-Aktien. Doch über Finanzderivate kontrolliert sie nach Brancheninformationen bereits knapp 40 Prozent. Damit käme sie am morgigen Mittwoch fast schon auf eine Hauptversammlungs-Mehrheit. Die Commerzbank lädt am Mittwoch, 20. Mai, zu ihrer Hauptversammlung. Die Führung der zweitgrößten deutschen Privatbank will weiter um die Unabhängigkeit kämpfen. Die italienische Großbank Unicredit hat ein freiwilliges Übernahmeangebot vorgelegt, das bis Mitte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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