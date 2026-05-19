St. Gallen - Die Investerra AG bringt erstmals eine digitale Green-Bond-Emission an den Markt: Den "Digital Green Bond 31". Parallel dazu platziert das Unternehmen mit dem "Green Bond 29" eine klassische Anleihe für professionelle Anleger. Mit beiden Emissionen will Investerra zusätzliche Mittel für die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energieinfrastruktur in der Schweiz mobilisieren. Dazu zählen insbesondere Investitionen in Photovoltaik, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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