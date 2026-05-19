DJ Nordex erhält Turbinenbestellung über 82 Megawatt Leistung
DOW JONES--Nordex soll insgesamt zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 82 Megawatt für drei Windprojekte in Ostwestfalen liefern und installieren. Der Auftrag der Westfälisch-Niedersächsische Energie umfasst auch den Service der Anlagen für einen Zeitraum von 20 Jahren, wie der Windturbinenhersteller mitteilte.
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May 19, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)
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