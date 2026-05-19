Amazons neues Auszahlungssystem DD+7 sorgt aktuell für massive Verunsicherung unter Marketplace-Händler:innen. Einige Seller berichten von eingefrorenen Guthaben, stornierten Auszahlungen und fehlender Transparenz. Die Einführung von Amazons neuem Auszahlungssystem "DD+7" sorgt derzeit für massive Probleme bei zahlreichen Marketplace-Händlern. Denn nach Angaben des Händlerbundes werden Verkaufserlöse teilweise ohne Vorwarnung zurückgehalten, Auszahlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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