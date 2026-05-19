Die Berichtssaison hat den KI-Chip-Aktien zuletzt einen enormen Lauf beschert. Getrieben vom unaufhaltsamen Hunger nach Künstlicher Intelligenz kannten die Kurse im Zuge der Rally nur eine Richtung: nach oben. Im Zuge des Irankriegs ziehen am Horizont nun jedoch dunkle Wolken auf.• Nahostkrieg belastet KI-Boom: Nvidia, TSMC & Co geraten unter Druck, denn der Iran-Konflikt bedroht Lieferketten, Rohstoffversorgung und damit die Produktion moderner KI-Chips.• Helium wird zum Risikofaktor: Das für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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