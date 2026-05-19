EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.05.2026 / 08:48 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 - Tranche Nr. 3 - Zwischenmeldung Nr. 24



Im Zeitraum vom 11. Mai 2026 bis zum 15. Mai 2026 wurden insgesamt 361.968 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 11.05.2026 Xetra 70.435 59,1584 4.166.821,90 12.05.2026 Xetra 70.451 58,8328 4.144.829,59 13.05.2026 Xetra 72.731 57,2908 4.166.817,17 14.05.2026 Xetra 73.617 56,5976 4.166.545,52 15.05.2026 Xetra 74.734 55,7509 4.166.487,76

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 15. Mai 2026 erworben wurden, beträgt 8.509.839 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand