Die Salzgitter-Aktie hat den kräftigen Kurseinbruch aus dem März inzwischen vollständig aufgeholt. Am Dienstag verliert das Papier zwar leicht und notiert aktuell bei 55,60 €, auf Jahressicht steht jedoch weiterhin ein Kursplus von mehr als 100 % zu Buche. Doch lohnt sich nach der starken Rallye noch ein Einstieg? Gelungener Jahresauftakt Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte Salzgitter die Profitabilität deutlich steigern. Ein wesentlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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