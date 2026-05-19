Im April ist der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland gegenüber März von 1,4 GW auf knapp 1,2 GW gefallen. Auch die Windenergie an Land sank von 432 MW im Vormonat auf 277 MW im April, während die Offshore-Windenergie einen Zubau von 203 MW verzeichnete (März: 182 MW). Im April 2026 betrug der PV-Ausbau in Deutschland 1.160 MW (Netto-Zubau, siehe Grafik). In dieser Zahl der Bundesnetzagentur ist ein Aufschlag von 10 Prozent enthalten, da die Behörde von Nachmeldungen innerhalb der einmonatigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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