Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG



19.05.2026 / 09:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu MOBOTIX AG Unternehmen: MOBOTIX AG ISIN: DE0005218309 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 19.05.2026 Kursziel: 1,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach

H1-Zahlen von Lieferverzögerungen geprägt - FY-Guidance bestätigt



MOBOTIX hat kürzlich Zahlen für das erste Halbjahr 2025/26 vorgelegt.



[Tabelle]



Umsatzentwicklung durch Iran-Krieg belastet: Der Konzernumsatz belief sich im ersten Halbjahr auf 23,9 Mio. EUR, was einem Rückgang von 14,1% yoy entspricht. Während ein gewisser Rückgang im Rahmen der strategischen Fokussierung auf Kernkompetenzen erwartet war (Guidance FY-Umsatzwachstum: -6,9% yoy), resultierte die H1-Entwicklung maßgeblich aus Lieferverzögerungen bei Thermalsensoren. Der zu einem Rüstungskonzern gehörende US-amerikanische Zulieferer priorisierte infolge des Iran-Kriegs die Rüstungsproduktion und stoppte zeitweise die Lieferungen an Mobotix. Infolgedessen konnten Aufträge i.H.v. 3,3 Mio. EUR mit den umsatz- und margenstarken Thermalkameras nicht wie geplant im ersten Halbjahr abgeschlossen werden. Da der Zulieferer seit April wieder liefert, dürfte der Großteil der verschobenen Umsätze bereits im dritten Quartal realisiert werden. Mit diesem Nachholeffekt erwarten wir ein H2 auf dem Niveau des Vorjahres (H2/26 Umsatz MONe: 24,9 Mio. EUR; +0,2% yoy). Eine mögliche Diversifikation des Lieferantennetzwerks mit einer deutschen beziehungsweise europäischen Alternative könnte zukünftig die Abhängigkeit von einem Lieferanten reduzieren und zusätzlich das 'Made in Germany'-Attribut in datensensitiven Bereichen stärken.



Ergebnis durch Sondereffekte belastet: Das berichtete EBIT belief sich nach sechs Monaten auf -1,8 Mio. EUR (Vj.: 1,0 Mio. EUR). Hierin dürfte sich bereits der Großteil der für das Gesamtjahr geplanten Restrukturierungsausgaben i.H.v. 2,0 Mio. EUR widerspiegeln. Bereinigt dürfte MOBOTIX somit trotz der fehlenden Deckungsbeiträge der Thermalkameras nahe an der operativen Break-even-Schwelle agieren. Die Restrukturierung wurde laut Unternehmensaussagen erfolgreich umgesetzt, womit auch die erwarteten Kosteneinsparungen von 6,5 Mio. EUR im laufenden Jahr realisiert werden dürften. Wir erwarten damit ein profitables zweites Halbjahr (H2/26 EBIT MONe: 1,0 Mio. EUR).



Fazit: Mit der nun voraussichtlich erfolgreich abgeschlossenen Restrukturierung hat MOBOTIX die Grundlage für künftige Profitabilität gelegt. Wir sehen weiterhin Chancen durch die Positionierung in Bereichen wie Healthcare, Bilderkennung und Thermalkameras. Da die Lieferverzögerungen bereits unterjährig kompensiert werden dürften, dürfte das Geschäftsjahr im Rahmen der Erwartungen verlaufen. Wir bestätigen das Kursziel von 1,40 EUR und aufgrund der weiterhin hohen Verschuldung gegenüber dem Mehrheitsaktionär auch das Halten-Rating.







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