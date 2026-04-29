EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr

MOBOTIX schließt das 1. Halbjahr unter Berücksichtigung des Auftragsbestands plangemäß ab; die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird auf Grund erfolgreich umgesetzter Restrukturierung bestätigt



29.04.2026 / 12:41 CET/CEST

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Langmeil, 29. April 2026 - Der für das 1. Halbjahr 2025/26 zum 31. März 2026 realisierte Umsatz beläuft sich auf 23,9 Mio. EUR. Das entspricht einer Verringerung gegenüber dem Vorjahreshalbjahr von 14%. Der Auftragsbestand von 4,0 Mio. EUR zum 31. März 2026 enthält jedoch für das 1. Halbjahr geplante Umsätze von 3,3 Mio. EUR, die auf Grund gestörter Lieferketten bedingt durch den Iran-Krieg, insbesondere bei Thermalsensoren, nicht realisiert werden konnten. Unter Berücksichtigung dieses Auftragsbestands entspricht der Umsatz dem Plan für das 1. Halbjahr 2025/26 sowie dem Vorjahreshalbjahr. Auf regionaler Ebene konnten DACH und Americas ihre Umsatzziele nicht erreichen; die Vertriebsregionen EMEA und APAC haben ihre Umsatzziele übertroffen. Die Umsatzrealisierung dieses Auftragsbestands wird im 3. Quartal erfolgen.



Das EBIT hat sich gegenüber dem Vorjahreshalbjahr von 1,0 Mio. EUR auf -1,8 Mio. EUR im Berichtshalbjahr verschlechtert. Das Vorjahreshalbjahr enthielt einen Einmaleffekt von 1,9 Mio. EUR. Bereinigt um diesen Effekt und unter Berücksichtigung der Deckungsbeiträge aus oben genanntem Auftragsbestand entspricht das EBIT dem Plan für das 1. Halbjahr 2025/26 und verbessert sich um 0,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreshalbjahr.



Erwartete Umsätze und Kosten für das 2. Halbjahr bestätigen die Gesamtjahresprognose von 49 Mio. EUR Umsatzerlösen bei einem ausgeglichenen EBIT für das Geschäftsjahr 2025/26. Personal- und Sachkosten werden im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 25% bzw. 6,5 Mio. EUR niedriger auf Grund der erfolgreich umgesetzten Restrukturierung ausfallen. Die einmaligen Restrukturierungskosten belaufen sich im laufenden Geschäftsjahr auf 2,0 Mio. EUR.



Kontakt: Klaus Kiener - COO

ir@mobotix.com

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