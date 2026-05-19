© Foto: Rolf Vennenbernd - dpaNach der milliardenschweren Rettung in der Energiekrise startet Berlin jetzt den Rückzug bei Uniper. Hinter den Kulissen bringen sich bereits internationale Schwergewichte für den möglichen Mega-Deal in Stellung.Die Bundesregierung hat den Verkaufsprozess für den verstaatlichten Energiekonzern Uniper offiziell gestartet und damit den Weg für eine der potenziell größten Energie-Transaktionen Europas in diesem Jahr geebnet. Laut Ausschreibung des Bundesfinanzministeriums haben Interessenten bis zum 12. Juni Zeit, ihr Interesse bei den beratenden Banken JPMorgan Chase und UBS zu hinterlegen. Geprüft werden sowohl ein Direktverkauf als auch ein Börsengang der staatlichen Beteiligung von derzeit …Den vollständigen Artikel lesen
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