Berlin - Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek hält Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) für den EU-Verdienstorden für geeigneter als den aktuellen Kanzler Friedrich Merz (CDU).



Kurz vor der Verleihung des Ordens an Merkel lobte Reichinnek bei RTL und ntv deren Politikstil. Merkel habe einen Blick auf die Menschen gehabt, sagte sie. "Ich mochte ihren trockenen Humor sehr und ich finde, sie war immer sehr gut darin, auch andere Meinungen zu akzeptieren, sich auch auszutauschen." Dies sei ein elementarer Punkt. Zwar habe sie auch eine ganze Menge Kritik an Merkel, mit Blick auf den aktuellen Kanzler Merz sagte Reichinnek jedoch: "Sie hat auf jeden Fall eine bessere Figur gemacht als ihr Nachfolger."



Die Altkanzlerin zeichne zudem aus, dass sie kein Europa der geschlossenen Grenzen wolle. "Von daher glaube ich, ist sie auf jeden Fall eher für diesen Preis geeignet als der aktuelle Kanzler."



Reichinnek verteidigte Merkels erneute Forderung nach Verhandlungen mit Russlands Präsident Putin über den Ukraine-Krieg. "Ich finde, dass eine große Europäerin auszeichnet, dass sie auf Diplomatie setzt." Weitere Militarisierung und Aufrüstung würden nicht weiterhelfen. "Deswegen sage ich ganz klar, natürlich hat sie damit Recht: Diplomatie ist die Lösung."





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