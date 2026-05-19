Datum der Anmeldung:
11.05.2026
Aktenzeichen:
B6-44/26
Unternehmen:
1. BMG / Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh; 2. Concord / Great Mountain Partners LLC, New Haven (USA); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Musikverlags- und -produktionsgeschäft
11.05.2026
Aktenzeichen:
B6-44/26
Unternehmen:
1. BMG / Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh; 2. Concord / Great Mountain Partners LLC, New Haven (USA); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Musikverlags- und -produktionsgeschäft
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