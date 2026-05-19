Die japanischen Hersteller Mazda und Subaru zögern die Einführung erster eigenständiger Elektroautos weiter hinaus. Mazda verschiebt seinen Erstling auf Basis der geplanten eigenen Elektroplattform auf 2029. Und Subaru streicht das Jahr 2028 als Launch-Ziel seiner proprietären Stromer gänzlich - ohne ein neues zu nennen. Mazda vertagt die Einführung seines ersten Modells auf Basis der "Skyactiv EV Scalable Architecture" ein weiteres Mal - diesmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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