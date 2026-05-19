Ausgerechnet am Tag der 1. ordentlichen Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen überhaupt knöpft sich ein Shortseller den deutschen Prothesenhersteller Ottobock vor. Die Aktie verliert zur Stunde prozentual zweistellig und rangiert am Dienstag klar auf dem letzten Platz im Nebenwerte-Index SDAX.Konkret steht Ottobock unter Beschuss von Grizzly Research. Der Leerverkäufer hat am Morgen einen Report veröffentlicht, in dem auch der Mehrheitsaktionär Hans Georg Näder angegangen wird. Demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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