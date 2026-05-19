SMA Solar Technology präsentiert vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der Smarter E Europe in München ein erweitertes Portfolio - von einer neuen Generation dreiphasiger Hybridwechselrichter für Eigenheime bis zu netzbildenden Großanlagensystemen. Im Mittelpunkt stehen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Cybersicherheit. Für Installateure, Planer und Projektierer gibt es mehrere Neuvorstellungen mit konkreten technischen Eckdaten. Weltpremiere: Dreiphasige Hybridwechselrichter für Heim und KleingewerbeAm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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