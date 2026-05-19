© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press WireDie Bank of America hat am Montag die Aktie von Software-Spezialist ServiceNow in ihre Coverage aufgenommen. Aus diesen Gründen raten die Experten zum Kauf. Software-Aktien nach heftigen Verlusten mit Lebenszeichen Für Anlegerinnen und Anleger von Software- und Clouddienstleistungsaktien verlief das Börsenjahr bislang enttäuschend. Die Furcht vor der Disruption der Geschäftsmodelle durch KI und die Veränderung der Bezahlmodelle von einem user- zu einem nutzungsbasierten Ansatz ließ die Branche in die Tiefe rauschen. Gegenüber seinem im vergangenen Jahr markierten Allzeithoch fiel der vielbeachtete Branchen-ETF Expanded Tech-Software Sector zwischenzeitlich um fast 40 Prozent. Vom Abverkauf …Den vollständigen Artikel lesen
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