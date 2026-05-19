Berlin - Durch die vergangenen Jahre mit hohen Zinserträgen haben viele Schweizer Banken deutlichen Rückenwind bekommen. Nach der langen Phase negativer oder sehr niedriger Zinsen konnten zahlreiche Institute ihre Erträge im Kreditgeschäft spürbar verbessern. Vor allem Regionalbanken und Kantonalbanken profitierten davon, dass Hypotheken teurer wurden. Die Sparzinsen stiegen dagegen zunächst vergleichsweise langsam an. Doch dieser Effekt nimmt inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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