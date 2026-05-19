Zürich - Die Schweizer Parahotellerie hat ein positives Fazit unter die zurückliegende Wintersaison 2025/26 gezogen. Gleichzeitig ist der Ausblick auf das Sommergeschäft vielversprechend. Ungeachtet der Herausforderungen durch Wechselkursunsicherheiten und der geopolitischen Spannungen hat sich die Wintersaison in der Parahotellerie im Vergleich zum Vorjahr grösstenteils stabil entwickelt. Die Umsätze nahmen sogar leicht zu, wie der Verband IG Parahotellerie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab