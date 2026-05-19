Die Aktie von Microsoft hatte in den ersten Monaten des Jahres mit deutlichem Kursdruck zu kämpfen, nachdem Anleger zunehmend Zweifel an der KI-Strategie und den hohen Investitionsausgaben des Konzerns äußerten. Inzwischen zeichnet sich jedoch ab, dass Microsoft seine Abhängigkeit von einzelnen Partnern reduziert und sich mit mehreren neuen Wachstumsfeldern breiter aufstellt. Microsoft baut sein KI-Geschäft auf mehreren Ebenen aus An den Finanzmärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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