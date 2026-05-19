Die Ottobock-Aktie ist am Dienstagmorgen mit einem Kurseinbruch von -12% der große Verlierer unter den größeren deutschen Werten. Was steckt hinter dem drastischen Kurssturz des Prothesenherstellers und wie sollten Anleger darauf reagieren? Schwere Anschuldigungen Schuld am heutigen Einbruch der Ottobock-Aktie ist der bekannte Shortseller Grizzly Research. Der Leerverkäufer erhebt eine Reihe von schwerwiegenden Anschuldigungen gegen das Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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