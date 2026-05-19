Die Nvidia-Aktie steht vor einem der wichtigsten Termine des Quartals, denn morgen veröffentlicht der KI-Chipgigant seine neuen Geschäftszahlen. Nach der außergewöhnlichen Rallye der vergangenen Monate richten sich die Blicke nun erneut auf Umsatzwachstum, Margen und die weitere Entwicklung des boomenden KI-Geschäfts. Besonders die Erwartungen des Marktes sind inzwischen enorm hoch, wodurch bereits kleine Abweichungen für starke Kursbewegungen sorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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