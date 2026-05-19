Die Deutsche Telekom-Aktie konnte sich zuletzt wieder deutlich erholen und legte am gestrigen Handelstag rund +4% zu. Nach der vorherigen Schwächephase sorgt das nun wieder für deutlich bessere Stimmung rund um die Aktie. T-Mobile US bleibt der wichtigste Wachstumstreiber Fundamental bleibt Deutsche Telekom weiterhin solide aufgestellt. Der wichtigste Wachstumstreiber bleibt dabei die US-Tochter T-Mobile US, an der die Deutsche Telekom rund 51% hält. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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