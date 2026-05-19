FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BARRATT REDROW TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 260 (482) PENCE - BARCLAYS CUTS BELLWAY TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 2020 (3390) PENCE - BARCLAYS CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3996 (4280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 77 (140) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1122 (1514) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 68 (111) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 185 (360) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 3527 (4300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 630 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 430 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES SAINSBURY TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 345 PENCE - RBC CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 290 (305) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 650 (560) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
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