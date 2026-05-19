Die battery-direct GmbH & Co. KG bringt mit der Snettbox DC1600 BPV einen DC-seitigen Batteriespeicher für Balkonkraftwerke auf den Markt. Das System mit 1,5 kWh nutzbarer Kapazität wird zwischen Solarmodul und Mikrowechselrichter installiert - ohne Eingriff in die Hauselektrik. Entwicklung und Fertigung finden nach Unternehmensangaben vollständig am deutschen Standort Bad Schönborn statt. Autonome Regelung ohne externe SteuereinheitDer Balkonkraftwerk-Speicher Snettbox DC1600 BPV schaltet selbstständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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