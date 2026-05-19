Immer mehr (europäische) Länder führen ein Pfandrücknahmesystem ein, um vorgeschriebene EU-Recycling-Quoten zu erreichen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Nach Jahren der Verzögerung scheint auch Großbritannien ein solches System final auf den Weg zu bringen. Pfandrücknahmeautomaten-Weltmarktführer Tomra konnte nun eine wichtige Absichtserklärung an Land ziehen.Diese umfasst die Lieferung von rund 2.700 Leergutautomaten an eine führende internationale Einzelhandelskette im Vereinigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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