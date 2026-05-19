Vancouver - 19. Mai 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) ("Nexcel" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die luftgestützte geophysikalische Messung über seinem Wolframprojekt Burnt Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Messung wurde von der Firma Xcalibur MPH (Canada) Ltd. durchgeführt, die ihr modernes helikoptergestütztes Time-Domain-Elektromagnetik- (TDEM) und Magnetiksystem HeliTEM zum Einsatz brachte.

Die luftgestützte Messung umfasste rund 1.755 Linienkilometer über dem Projekt Burnt Hill und diente der Ermittlung leitfähiger Mineralisierung, die mit wolframführenden Systemen und damit verbundenen intrusiven Strukturen in der Tiefe assoziiert sind. Die Messung erfolgte mit einem Linienabstand von 100 Metern und Verbindungslinien in Abständen von 1.000 Metern unter Einsatz eines HeliTEM-Systems mit einer 21-Meter-Transmitterschleife, das dank rauscharmer Empfänger und Long-On-Time-Waveform-Technologie in der Lage ist, tiefliegende leitfähige Körper zu erkennen.

Abbildung 1: Wolframprojekt Burnt Hill - Karte mit Darstellung der Gesamt-Intensität des Magnetfeldes (TMI)

Abbildung 2: Wolframprojekt Burnt Hill - Differenzielle Leitfähigkeit, Tiefenschnitt 250 m

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass die Firma Condor North Consulting ULC ("Condor") mit der Verarbeitung, Auswertung und Analyse der von Xcalibur im Zuge der geophysikalischen Flugmessung erhobenen Daten sowie der geologischen und geophysikalischen Datensätze aus früheren Programmen im Projekt Burnt Hill beauftragt wurde.

Condor wird ein umfassendes Analyseprogramm durchführen, bei dem die neu erhobenen HeliTEM-Daten mit historischen Daten aus elektromagnetischen DIGHEM-Messungen, Messungen mittels induzierter Polarisation ("IP"), geomagnetischen Messungen und geologischen Kartierungen sowie geochemischen Daten und historischen Bohrdaten verknüpft werden. Das Programm dient der Erstellung und Präzisierung eines modernen geophysikalischen Zielfindungsmodells für Burnt Hill sowie der Prioritätenreihung hochwertiger Bohrziele für das vom Unternehmen geplante Phase-1-Bohrprogramm.

Zu den Hauptkomponenten von Condors Analyseprogramm zählen:

- Schichtweise Inversionsverarbeitung elektromagnetischer Datensätze aus DIGHEM- und HeliTEM-Messungen;

- Ableitung von Leitfähigkeitsparametern einschließlich AdTau-Leitfähigkeitsanalyse;

- Zusammenführung und erweiterte Verarbeitung von Datensätzen aus der luftgestützten Magnetfeldmessung zur Erstellung eines umfassenden Modells für die Magnetfeldauswertung;

- 2D-Inversion und 3D-Modellierung historischer Daten aus der IP-Messung (induzierte Polarisation);

- Geologische Auswertung mittels GeoInterp und Strukturanalyse des integrierten geophysikalischen Datensatzes;

- Ermittlung und Prioritätenreihung von leitfähigen und strukturellen Zielzonen im Konzessionsgebiet Burnt Hill, die mit Wolfram-, Molybdän- und Zinnvorkommen in Verbindung stehen.

Von Condors Arbeiten erhofft man sich eine Reihe fortschrittlicher Zielermittlungsprodukte, wie Tiefenschnitte der Leitfähigkeit, ausgewertete Strukturmodelle, Karten mit Ranking der Leitschichten, geophysikalische MultiPlot-Schnitte, GIS-Daten sowie einen abschließenden Auswertungsbericht zur Unterstützung der Bohrzielauswahl und der zukünftigen Explorationsplanung.

Hugh Rogers, CEO von Nexcel Metals Corp., erklärt:

"Die erfolgreiche Durchführung der luftgestützten Messung ist ein weiterer bedeutender Meilenstein im Rahmen der Arbeiten in Vorbereitung auf die Bohrungen im Wolframprojekt Burnt Hill. Dank der hochauflösenden HeliTEM-Messung verfügt Nexcel nun über einen modernen Datensatz mit umfangreichen geophysikalischen Messdaten aus einer der historisch bedeutendsten Wolframbergbauregionen Nordamerikas.

Es freut uns sehr, dass wir die Firma Condor North Consulting beauftragen konnten. Dieses renommierte geophysikalische Beratungsunternehmen verfügt über weitreichende Kenntnisse in der modernen Auswertung geophysikalischer Daten und der zielgerichteten Auffindung von Erzvorkommen. Durch die Zusammenführung der neuen HeliTEM-Daten mit geophysikalischen und geologischen Datensätzen aus früheren Messungen ist das Unternehmen unserer Ansicht nach bestens gerüstet, um im Vorfeld unseres geplanten ersten Bohrprogramms hochwertige Bohrziele zu ermitteln und zu priorisieren."

Über Condor North Consulting ULC

Condor North Consulting ULC ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich der geophysikalischen Mineralexploration, das sich auf die fortschrittliche Verarbeitung und Auswertung geophysikalischer Daten sowie auf die geologische Zielauswahl für Mineralexplorationsprojekte auf globaler Ebene spezialisiert hat. Das Unternehmen versteht sich als Anbieter integrierter geophysikalischer Beratungsleistungen unter Einsatz diverser Analysemethoden wie Elektromagnetik-, Magnetik-, IP- und GeoInterp-Analysemethoden, um Explorationsunternehmen bei der Auffindung und Priorisierung von Mineralzielen zu unterstützen.

Über Xcalibur MPH (Canada) Ltd.

Xcalibur ist ein führender Anbieter von luftgestützten geophysikalischen Dienstleistungen und bietet weltweit fortschrittliche Technologien und hochauflösende Datenerfassung an. Das Unternehmen ist auf elektromagnetische, magnetische und gravimetrische Untersuchungen für die Mineralexploration spezialisiert.

Qualifizierte Person

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Hugh Rogers"

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hughrogersinc@gmail.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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