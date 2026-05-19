Von Dino Kronfol, CIO, Global Sukuk und MENA Fixed Income, Franklin Templeton Fixed Income Die Märkte haben sich in Bezug auf den Nahostkonflikt bzw. das Abklingen der militärischen Auseinandersetzungen durchweg optimistisch gezeigt. Und ich bin weitgehend der Meinung, dass der Markt Recht hatte. Die Befürchtungen einer deutlicheren Eskalation haben sich nicht bewahrheitet. Betrachtet man die aktuellen Marktpreise, so deutet dies darauf hin, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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