Zürich - Die Diskussion um die OECD-Mindeststeuer in der Schweiz erhält neuen Schwung. Das Beratungsunternehmen KPMG warnt vor Nachteilen für den Standort Schweiz und hiesige Unternehmen - insbesondere im Wettbewerb mit den USA. Die Weiterentwicklung der globalen Mindestbesteuerung berge Risiken für die Schweiz, schreibt KPMG Schweiz am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung einer Studie. Einerseits wolle die Schweiz mit der Umsetzung der globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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