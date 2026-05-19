Cham - Im Rahmen der langfristigen und vorausschauenden Nachfolgeplanung gibt Dino Graf die Leitung der Group Communication der AMAG Gruppe ab und übernimmt per 1. Juli die Geschäftsführung der AMAG Classic. Nach insgesamt 37 Jahren in der Unternehmenskommunikation der AMAG Gruppe - davon seit 1998 als Leiter Group Communication - übergibt er die Verantwortung an Uwe Liebminger, der per 1. Juni als Chief Communications Officer (CCO) in die AMAG eintritt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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