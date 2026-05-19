Hoenle's Q2 zeigte eine sequenzielle Erholung, wobei das EBITDA trotz rückläufiger Umsätze verbessert wurde, unterstützt durch eine bessere Produktmischung und Kostensenkungsmaßnahmen. Die Klebstoffsysteme waren das klare Highlight, während die Desinfektion nach einem starken Q1 weitgehend stabil blieb. Im Gegensatz dazu hat sich der Bereich Aushärtung weiter verschlechtert und hat noch nicht den Tiefpunkt erreicht. Während wir unsere Schätzungen leicht in Richtung des Mittelwerts der Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 anpassen, um die schwächere Sichtbarkeit in den mit industriellen Investitionen verbundenen Märkten widerzuspiegeln, sind wir der Meinung, dass die aktuelle Bewertung immer noch nicht angemessen die Ertragshebel widerspiegelt, die im Geschäft eingebettet sind, sobald sich die Volumina normalisieren. Daher bekräftigen wir unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hoenle-ag
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