Hoenle's Q2 zeigte eine sequenzielle Erholung, wobei das EBITDA trotz rückläufiger Umsätze verbessert wurde, unterstützt durch eine bessere Produktmix und Kostensenkungsmaßnahmen. Die Klebstoffsysteme waren der klare Höhepunkt, während die Desinfektion im Jahresvergleich weitgehend stabil blieb und sich nur auf der obersten Linie sequenziell verbesserte. Die Aushärtung verschlechterte sich im Jahresvergleich, verbesserte sich jedoch im Quartalsvergleich. Während wir unsere Schätzungen leicht in Richtung des Mittelwerts der Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 anpassen, um die schwächere Sichtbarkeit in den mit industriellen Investitionen verbundenen Märkten widerzuspiegeln, sind wir der Meinung, dass die aktuelle Bewertung immer noch nicht angemessen die Ertragshebel widerspiegelt, die im Geschäft eingebettet sind, sobald sich die Volumina normalisieren. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hoenle-ag
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