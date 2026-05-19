Der britische Ölkonzern will sein Portfolio weiter aufräumen. So soll BP einen Verkauf bestimmter Erdgas-Vermögenswerte in Ägypten in Betracht ziehen, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider meldet. Eine endgültige Entscheidung über den Verkauf stehe laut Reuters aber noch aus. Zuvor hatte die Ratingagentur Fitch das langfristige Bonitätsrating von BP mit "A+" bei stabilem Ausblick bestätigt. Fitch begründete die Bestätigung mit der Stärkung der Bilanz durch reduzierte Aktienrückkäufe, Desinvestitionen und Kosteneinsparungen.
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