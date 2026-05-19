Frankfurt - Die Mehrheit der Studenten in Deutschland setzt beim akademischen Schreiben Künstliche Intelligenz (KI) ein, hat aber zugleich Bedenken wegen möglicher Kompetenzverluste. Das hat eine deutschlandweite Studie des Schreibzentrums der Goethe-Universität Frankfurt ergeben, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte. Befragt wurden 4.048 Studierende.



Demnach nutzen 89 Prozent der Befragten KI-Tools wie ChatGPT oder Deepl, vor allem für den thematischen Einstieg, zur Ideenfindung und zur sprachlichen Überarbeitung. Gleichzeitig fürchten 45,5 Prozent, kritisches Denken zu verlernen, und etwas mehr als die Hälfte hat das Gefühl, durch die Nutzung weniger selbst geleistet zu haben. Rund 92 Prozent fühlen sich dennoch für ihre Texte verantwortlich, und 78 Prozent empfinden Schreiben als sinnvoll für die Gedankenentwicklung.



Die Studie zeigt jedoch eine Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten: 72 Prozent der Studierenden lassen sich demnach dazu verleiten, KI auch für Aufgaben komplett zu übernehmen, etwa beim Lesen. Gründe seien Zeit- und Notendruck sowie Schreibschwierigkeiten. Die Studienautorin Nora Hoffmann warnte, dass viele Studierende noch ein Gespür für den Wert des Schreibens ohne KI hätten, dies sich aber ändern könne. Sie empfiehlt den Hochschulen, fachspezifische Regeln zum KI-Einsatz zu entwickeln und die Vermittlung von Schreib- und Lesekompetenzen zu stärken.





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