Die gerade veröffentlichten April-Zubauzahlen der Bundesnetzagentur spiegeln das tatsächliche Marktgeschehen nicht wider - Osterwoche und verzögerte Einträge ins Marktstammdatenregister verzerren die Statistik. Im Dachsegment zeigt die Stimmung laut einer Marktanalyse des PV-Großhändlers EWS GmbH & Co.KG eine klare Aufwärtstendenz. Treiber sind der wachsende Gewerbebereich, Sektorenkopplung sowie gestiegenes Interesse an Energieunabhängigkeit. Nachmeldungen verzerren April-StatistikDie Analyse der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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