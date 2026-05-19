Der Dax setzt im frühen Dienstagshandel (19. Mai) auf Erholung. Einmal mehr quittieren die Aktienmärkte eine vermeintliche Entspannung im Iran-Konflikt mit anziehenden Kursen. Dass US-Präsident Trump einen unmittelbar bevorstehenden Angriff auf den Iran verschoben haben soll, schürt erneut Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Wie nachhaltig die aktuelle Entspannung jedoch ist, bleibt einmal mehr abzuwarten. Am Ölmarkt traut man ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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