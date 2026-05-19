Formycon hat FYB203, sein Biosimilar zu Eylea, nun in den europäischen Märkten eingeführt, was auch im Kontext zur FYB4Growth-Strategie gesehen werden sollte. FYB203 wird über mehrere regionale Partner, darunter Teva, Horus und NTC, eingeführt, was die Bedeutung des Zugangs zu lokalen Märkten und der Partneransprache im Bereich der Biosimilars unterstreicht. Während der europäische Aflibercept-Markt zunehmend wettbewerbsintensiv wird, soll Formycons angepasste Partner- und Plattformstrategie die langfristige Wertschöpfung über mehrere Assets und Regionen hinweg absichern. Im Zuge unseres Modell-Updates passen wir unser Kursziel von 40,00 EUR auf 38,00 EUR an, während wir unsere BUY-Empfehlung beibehalten. Wir laden Sie zu unserem virtuellen Roundtable mit dem Vorstand von Formycon am 8. Juni 2026 ein. Bitte registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2026-06-08-10-00/FYB-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag
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