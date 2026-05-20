Die Börse hat sich in den letzten Monaten primär auf HighTech und Rüstung konzentriert. Der gesamte BioTech-Sektor wurde damit links liegen gelassen. Kurzfristig mag diese Strategie für Investoren aufgegangen sein, doch nun sind einige LifeScience-Werte einfach zu billig geworden. Der Hamburger Wirkstoff-Forscher Evotec hat in den letzten 3 Jahren rund 75 % seines Kurswertes verloren, ähnlich erging es BioNTech, Formycon und BioNxt. Doch manch Pipeline ist eben doch wertvoll und von jahrelanger Forschung begleitet. Für einen Aufkäufer mit voller Kasse ein lukratives Geschäft, denn die kostenträchtigen Versuchsreihen sind schon gemacht. Wir blicken auf einen Sektor, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Wo lauern die Chancen für risikobewusste Anleger?Den vollständigen Artikel lesen ...
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