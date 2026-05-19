© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaGoogle und Blackstone bauen einen neuen KI-Cloudanbieter auf. Der Milliardenplan soll Nvidia und CoreWeave unter Druck setzen.Google und Blackstone wollen gemeinsam einen neuen Anbieter für KI-Cloudinfrastruktur in den Vereinigten Staaten aufbauen. Das Unternehmen soll mit spezialisierten Google-Chips gegen Marktführer Nvidia und den Cloudanbieter CoreWeave antreten, wie das Wall Street Journal berichtet. Blackstone stellt zunächst 5 Milliarden US-Dollar Eigenkapital bereit. Insgesamt könnten laut mit der Sache vertrauten Personen rund 25 Milliarden US-Dollar in Rechenleistung und Infrastruktur investiert werden. Blackstone soll Mehrheitsgesellschafter werden. Die neue Plattform soll ab …Den vollständigen Artikel lesen
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