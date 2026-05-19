Nach drei Wochen gegensätzlicher Zeugenaussagen entschied die Jury, dass Musk den KI-Riesen zu spät verklagt hatte. Er hat die Klage gegen OpenAI verloren. Am Montag versetzte die Jury im Fall Musk gegen Altman Elon Musk einen schweren Schlag - sie kam zu dem einstimmigen Urteil, dass er OpenAI zu spät verklagt habe. Seine Ansprüche seien daher aufgrund der geltenden Verjährungsfristen ausgeschlossen. Die US-Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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