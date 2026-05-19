Der wirtschaftliche Vorteil der Eigenversorgung gegenüber dem Netzbezug treibt Investitionen in gewerbliche und industrielle PV-Anlagen. Verschärfte regulatorische Vorgaben - von der EU-Gebäuderichtlinie bis zu landesspezifischen Solar-Pflichten - beschleunigen diesen Trend zusätzlich. Welche Technologien und Geschäftsmodelle den C&I-Sektor aktuell prägen, zeigt die Intersolar Europe vom 23. bis 25. Juni 2026 in München. Eigenversorgung rechnet sich: PV-Strom deutlich günstiger als NetzbezugDie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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