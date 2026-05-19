Der Bund fördert den Kauf oder das Leasing eines E-Autos oder eines Plug-in-Hybrids mit bis zu 6. 000 Euro. Die Kaufprämie kann rückwirkend beantragt werden für alle Fahrzeuge, die seit Jahresbeginn zugelassen worden sind. Die Bundesregierung will den E-Auto-Absatz mit einem rund drei Milliarden Euro schweren Förderprogramm ankurbeln. Jetzt hat das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) dafür das Online-Antragsportal freigeschaltet. Wer ein reines E-Auto oder einen Plug-in-Hybrid kauft oder least, erhält bis zu 6. 000 Euro vom Staat. Die Mittel gibt es für alle Fahrzeuge, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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