Die gesamte Erneuerbare-Erzeugung nahm in den ersten drei Monaten des Jahres um 14 Prozent zu, vor allem wegen der besseren Windverhältnisse. Der durchschnittliche Börsenpreis sank deutlich. Erstmals seit 2023 überstieg der Strom-Export den -Import. In den ersten drei Monaten des Jahres speisten die Photovoltaik-Anlagen insgesamt 11,5 Terawattstunden ins deutsche Netz, etwa so viel wie im Vorjahreszeitraum. Das geht aus der Quartalsauswertung der Bundesnetzagentur hervor. Während die Werte im Januar und März die von 2025 übertrafen, blieben sie im vergleichsweise sonnenarmen Februar weit dahinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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