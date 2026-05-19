Bereits geringe zusätzliche Belastungen können den privatwirtschaftlich finanzierten Speicherhochlauf abrupt abbremsen, warnt Gerrit Lühring vom BVES mit Blick auf die laufende Debatte über Netzentgelte, FCAs und Redispatch. Drei neue unabhängige Studien von AFRY, Aurora Energy Research und Modo Energy kommen zum gleichen und eindeutigen Ergebnis: Bereits geringe Netzentgelte können die Wirtschaftlichkeit von an sich notwendigen Stromspeichern entscheidend beeinträchtigen. Eine dann ausbleibende privatwirtschaftliche Investition hätte zur Folge, dass der Staat den notwendigen Speicherzubau über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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