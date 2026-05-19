Anzeige
Mehr »
Dienstag, 19.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1.700% Preisexplosion: Wird dieser US-Wolfram-Nanocap jetzt neu bewertet?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JGSL | ISIN: NL0009805522 | Ticker-Symbol: YDX
Tradegate
19.05.26 | 16:08
159,68 Euro
-6,89 % -11,82
Branche
Internet
Aktienmarkt
RUSSLAND
1-Jahres-Chart
NEBIUS GROUP NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEBIUS GROUP NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
160,76161,1816:15
159,72160,0416:09
XTB
19.05.2026 14:40 Uhr
273 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Nebius Aktie: KI-Infrastruktur im Eiltempo - Jetzt die Wachstumschance nutzen?

Die Nebius Group positioniert sich zunehmend als unverzichtbarer Akteur im lukrativen Markt für KI- und Cloud-Infrastruktur. Durch die Bereitstellung von Hochleistungs-GPUs, wie denen von Nvidia, direkt an Entwickler, hat sich das Unternehmen eine starke Nische erarbeitet. Für Investoren, die im Bereich Künstliche Intelligenz Aktien kaufen möchten, lieferten die jüngsten Quartalszahlen ein beeindruckendes Bild von extremem Wachstum, das jedoch durch massiv gestiegene Investitionsausgaben finanziert wird.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -
Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.
© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
            Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen,
            bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen
            Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu
            verstehen sein kann.