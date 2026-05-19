Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat heute das Förderportal für das neue staatliche E-Auto-Programm in Betrieb genommen. Antragsberechtigte Privatpersonen können ab sofort Zuschüsse zwischen 1.500 und 6.000 Euro beantragen - vorausgesetzt, das Fahrzeug wurde ab dem 1. Januar 2026 neu zugelassen und bestimmte Einkommensgrenzen werden eingehalten. Förderbedingungen und FahrzeugtypenFörderfähig sind rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), bestimmte Plug-in-Hybride (PHEV) sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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